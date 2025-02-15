الرئيس اللبناني يتوعد المعتدين على موكب "اليونيفيل" بالعقاب

بيروت- (د ب أ)

أدان الرئيس اللبناني جوزف عون، الاعتداء الذي تعرض له موكب نائب قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أثناء مروره على طريق المطار، واطمأن على حالته بعد إصابته بجروح، وأكد أن"المعتدين سينالون عقابهم".

وأصيب في الاعتداء اللواء شوك بهادور داكال من نيبال.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت عن عون قوله "إن ما حدث الليلة الماضية على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت، تصرفات مرفوضة ومدانة، ولا يمكن السماح بتكرارها. كما أن القوى الأمنية لن تتهاون مع أية جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد".

وأضاف أنه تابع التطورات المتعلقة بقطع الطرق وإشعال النيران وأعمال الشغب، وأصدر توجيهاته للجيش والقوى الأمنية بوقف هذه الممارسات، وفتح جميع الطرق، وإزالة العوائق من الشوارع.

كما شدد على "ملاحقة المخلّين بالأمن واعتقالهم، وإحالتهم على القضاء الذي باشر تحقيقاته الميدانية".

وأهاب الرئيس عون بـ "عدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة قد تؤدي إلى تكرار ممارسات مشابهة"، مشددًا على أن" التعبير عن أي موقف يجب أن يكون سلميًا".

وأكد أن" القوى الأمنية ستقوم بواجبها في حفظ الأمن إذا تجاوزت ردود الفعل الحدود المسموح بها، خاصةً إذا شكلت تهديدًا لأمن المواطنين وسلامتهم".

بدورها ، أدانت القنصلية الفخرية العامة لدولة نيبال في لبنان "الاعتداء"، معتبرةً أنه "يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب".

وطالب الجهات المختصة بـ "إجراء تحقيق فوري وشفاف في هذا الحادث، وتوقيف المعتدين وإحالتهم إلى العدالة، تأكيدًا على احترام القوانين الدولية والمواثيق التي تحكم عمل قوات اليونيفيل في لبنان".

وأكدت القنصلية "وقوفها الكامل إلى جانب قوات اليونيفيل في أداء مهامها، وحرصها الدائم على تعزيز التعاون لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان عدد من الشبان أقدموا مساء أمس الجمعة على قطع طريق المطار وعدد من الشوارع في العاصمة بيروت ، وأقدم عدد منهم على مهاجمة موكب لـ "اليونيفل" أثناء توجهه إلى مطار بيروت، احتجاجاً على منع طائرة إيرانية على متنها لبنانيون من الهبوط في مطار بيروت.