قطر تدين الهجوم على موكب قوة "اليونيفيل" قرب مطار بيروت

وكالات

أدانت دولة قطر الهجوم الذي استهدف موكب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، قرب مطار بيروت، وعدته انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم، رفض دولة قطر التام لأي اعتداء يستهدف قوات حفظ السلام التي تضطلع بدور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، وشددت على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الحادث من قبل السلطات اللبنانية وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.

وأعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، مجددة دعمها لجهود قوة "اليونيفيل" في أداء مهامها وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتعرض قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، لإصابة بعد أن هاجم متظاهرون موكبه في بيروت.

ومن جانبه، استنكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الاعتداءات التي طالت سيارة قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

فيديو آخر من الاعتداءات التي وقعت على طريق المطار #لبنان pic.twitter.com/fATumRA5M2 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 14, 2025

وقال سلام، وفقا لمصادر إعلامية، إنه وجّه وزير الداخلية باتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد هوية المعتدين على السيارة، والعمل على توقيفهم وتحويلهم إلى القضاء المختص.

جاء ذلك خلال اتصال رئيس الوزراء بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام أرولدو لازارو.

وأعرب سلام عن "تقدير لبنان للدور الذي قامت وتقوم به القوات الدولية في الجنوب".