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"القسام" تسلم أسيرًا إسرائيليًّا مجسمًا لساعة رميلة كُتب عليه "الوقت ينفد" (صورة)

11:22 ص السبت 15 فبراير 2025

أسير إسرائيلي

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وكالات

سلمت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة "حماس"، إلى أسير إسرائيلي أفرج عنه اليوم ضمن صفقة تبادل، مجسمًا لساعة رملية كتب عليه "الوقت ينفذ" خلال مراسم الإفراج عن الأسرى الثلاثة.

وسلّمت كتائب القسام، اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في خان يونس بغزة.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوصول المروحية الأولى ضمن الاستعدادات لاستقبال الأسرى الإسرائيليين.

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أسير إسرائيلي حماس إسرائيل
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