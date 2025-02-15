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القسام تقدم هدية ذهب إلى الأسير "ساغي ديكل حن" بعد ولادة ابنته

10:56 ص السبت 15 فبراير 2025

كتائب القسام

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وكالات
قال مصدر في كتائب القسام، إن الكتائب قدمت للأسير "ساغي ديكل حن" قطعة ذهبية هدية لابنته التي ولدت بعد 4 أشهر من أسره.

وقدمت سلمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، إلى أسير إسرائيلي أفرج عنه اليوم ضمن صفقة تبادل، مجسمًا لساعة رملية كتب عليه "الوقت ينفذ" خلال مراسم الإفراج عن الأسرى الثلاثة.

وسلّمت كتائب القسام، اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في خان يونس بغزة.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوصول المروحية الأولى ضمن الاستعدادات لاستقبال الأسرى الإسرائيليين.

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