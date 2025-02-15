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حماس ردًا على دعوات التهجير: لا هجرة إلا للقدس

10:54 ص السبت 15 فبراير 2025

حركة حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "نقولها للعالم أجمع: لا هجرة إلا للقدس، وهذا هو ردنا على كل دعوات التهجير والتصفية التي أطلقها ترامب ومن يدعم نهجه من قوى الاستعمار والاحتلال.

وتابعت حركة حماس في بيان لها عقب تسليم الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي، اليوم السبت، أن "حضور صورة القدس والأقصى والحشود الجماهيرية في عملية تسليم أسرى العدو رسالة متجدّدة للاحتلال وداعميه أنهما خط أحمر".

ولفتت حماس إلى أن إطلاق سراح الدفعة السادسة من أسرى العدو، تأكيدٌ أنَّ لا سبيل للإفراج عنهم إلا بالمفاوضات وعبر الالتزام باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت "يتابع شعبُنا وأمتنا والأحرار في كلّ العالم مشاهدَ من القوَّة والعزَّة والكبرياء بإنجاز المقاومة صفقة التبادل المشرّفة، التي جسّدت تلاحم شعبنا ومقاومتنا، ونحن الجنود يا قدس، فاشهدي أننا على العهد، ثابتون في الميدان، ماضون على درب التحرير، لا تراجع ولا تفريط".

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حماس ردًا على دعوات التهجير: لا هجرة إلا للقدس