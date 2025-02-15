"نحن الجنود ياقدس فاشهدي".. علم مصر يزين خلفية منصة تسليم الأسرى بغزة

وكالات

أضافت فصائل المقاومة الفلسطينية، أعلام عدد من الدول العربية والإسلامية في خلفية منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين.

وظهر علم مصر ضمن الأعلام إلى جانب الأردن، السعودية، اليمن، الجزائر، وإيران، وذلك تعبيرا عن موقف هذه الدول الداعم للقضية الفلسطينية.

وكتبت الفصائل الفلسطينية، على خلفية منصة تسليم الأسرى "نحن الجنود ياقدس فاشهدي"