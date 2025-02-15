"نحن الجنود ياقدس فاشهدي".. علم مصر يزين خلفية منصة تسليم الأسرى بغزة
وكالات
أضافت فصائل المقاومة الفلسطينية، أعلام عدد من الدول العربية والإسلامية في خلفية منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين.
وظهر علم مصر ضمن الأعلام إلى جانب الأردن، السعودية، اليمن، الجزائر، وإيران، وذلك تعبيرا عن موقف هذه الدول الداعم للقضية الفلسطينية.
وكتبت الفصائل الفلسطينية، على خلفية منصة تسليم الأسرى "نحن الجنود ياقدس فاشهدي"
بعبارات :— قاسم || السادس (@itsqassim7th) February 15, 2025
نحن الجنود يا قدس فاشهدي و "لا هجرة الا للقدس" ، وبأعلام مصر والسعودية والأردن ولبنان والجزائر -دون علم ايران- القـ،،،.ام والسر١يا تنشيء منصة جديدة للتسليم. pic.twitter.com/RXRREfLHLq
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