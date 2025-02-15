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بالأسماء.. إسرائيل ستفرج عن 36 أسيرًا مؤبدًا و333 آخرين من غزة

10:45 ص السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إسرائيل ستفرج عن 36 أسيرًا مؤبدًا و333 آخرين من غزة
  • عرض 8 صورة
    إسرائيل ستفرج عن 36 أسيرًا مؤبدًا و333 آخرين من غزة
  • عرض 8 صورة
    إسرائيل ستفرج عن 36 أسيرًا مؤبدًا و333 آخرين من غزة
  • عرض 8 صورة
    إسرائيل ستفرج عن 36 أسيرًا مؤبدًا و333 آخرين من غزة
  • عرض 8 صورة
    إسرائيل ستفرج عن 36 أسيرًا مؤبدًا و333 آخرين من غزة
  • عرض 8 صورة
    إسرائيل ستفرج عن 36 أسيرًا مؤبدًا و333 آخرين من غزة
  • عرض 8 صورة
    إسرائيل ستفرج عن 36 أسيرًا مؤبدًا و333 آخرين من غزة
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وكالات

أعلنت مؤسسات وهيئات فلسطينية معنية بشؤون السجناء في السجون الإسرائيلية، أسماء 36 أسيرًا من أصحاب المؤبدات، والذين ستفرج عنهم السلطات الإسرائيلية، السبت، ضمن الدفعة السادسة من اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقاً لقائمة الأسماء، سيتم إبعاد 24 أسيرًا من المفرج عنهم إلى الخارج، بينما سيتم الإفراج عن الباقي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس.

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السجون الإسرائيلية غزة إسرائيل
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