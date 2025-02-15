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الأسير ساشا تروبنوف المفرج عنه: يجب ألا ننسى بقية الأسرى

10:41 ص السبت 15 فبراير 2025

الأسير ساشا تروبنوف

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وكالات

قال الأسير الإسرائيلي ساشا تروبنوف المفرج عنه: يجب ألا ننسى بقية الأسرى.

فيما قال الأسير الإسرائيلي يائير هورن المفرج عنه، اليوم السبت، يجب إعادة جميع الأسرى إلى منازلهم ولا مزيد من الوقت لديهم.

وسلّمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، الصليب الأحمر الدولي الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في خان يونس بغزة.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوصول المروحية الأولى ضمن الاستعدادات لاستقبال الأسرى الإسرائيليين.



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الأسير ساشا تروبنوف الأسرى
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