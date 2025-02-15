الأسير الإسرائيلي ساغي ديكل حن المفرج عنه: أطالب باستمرار الصفقة

وكالات

قال الأسير الإسرائيلي ساغي ديكل حن المفرج عنه: أطلب من الحكومة فعل كل شيء لاستمرار الصفقة.

وأضاف حن من على منصة تسليم الأسرى في خان يونس، اليوم السبت، يجب إعادة جميع الأسرى إلى منازلهم ولا مزيد من الوقت لديهم.

وسلمت كتائب القسام 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس.

ووصلت مركبات القسام التي تقل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى موقع تسليمهم إلى الصليب الأحمر في خان يونس.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوصول المروحية الأولى ضمن الاستعدادات لاستقبال الأسرى الإسرائيليين.