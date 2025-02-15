فرق الصليب الأحمر تصل إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين

وكالات



وصلت فرق الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.

وفيما سبق أكدت حركة حماس أنه لا خيار أمام إسرائيل للإفراج عن باقي المحتجزين سوى الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت الحركة، على أنها لن تسمح بإفشال الاتفاق في غزة، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمماطلة والتهرب من استحقاقات الاتفاق لإنقاذ نفسه سياسيًا.

وأضافت حماس أنها تنتظر بدء الاحتلال في تنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه ضمن بنود الاتفاق، مؤكدة أن استئناف عملية التبادل اليوم جاء بناءً على التزامها مع الوسطاء، بعد حصولها على ضمانات تلزم الاحتلال بتنفيذ الاتفاق.





