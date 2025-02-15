حماس: لا بديل أمام إسرائيل سوى تنفيذ الاتفاق الكامل للإفراج عن المحتجزين



وكالات

أكدت حركة حماس أنه لا خيار أمام إسرائيل للإفراج عن باقي المحتجزين سوى الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت الحركة، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، على أنها لن تسمح بإفشال الاتفاق في غزة، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمماطلة والتهرب من استحقاقات الاتفاق لإنقاذ نفسه سياسيًا.

وأضافت حماس أنها تنتظر بدء الاحتلال في تنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه ضمن بنود الاتفاق، مؤكدة أن استئناف عملية التبادل اليوم جاء بناءً على التزامها مع الوسطاء، بعد حصولها على ضمانات تلزم الاحتلال بتنفيذ الاتفاق.