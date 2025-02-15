صفقة التبادل تبدأ.. حماس والجهاد تستعدان لتسليم 3 إسرائيليين

وكالات

تواصلت صباح اليوم السبت الترتيبات لتنفيذ المرحلة الجديدة من اتفاق تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، ضمن هدنة مؤقتة دخلت حيز التنفيذ؛ وفقًا لما نقلته سكاي نيوز.

وأعلنت إسرائيل تسلمها قائمة تضم أسماء 3 محتجزين إسرائيليين من المقرر الإفراج عنهم اليوم، في حين أكد مكتب إعلام الأسرى أن إسرائيل ستطلق سراح 369 أسيرًا فلسطينيًا، من بينهم 36 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و333 أسيرًا من قطاع غزة، الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر الماضي.

وكانت حركة حماس قد كشفت عن أسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم اليوم، وهم ساجي ديكل تشين ويائير هورن، فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها ستطلق سراح ألكسندر توربانوف، الذي يحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية.

وانتشرت عناصر من كتائب القسام وسرايا القدس في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، استعدادًا لتنفيذ عملية التسليم، وسط متابعة دولية وإعلامية حثيثة لسير الاتفاق.