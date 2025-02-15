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لبنان يستنفر أمنيًا بعد استهداف قوات حفظ السلام الدولية

02:42 ص السبت 15 فبراير 2025

لبنان

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وكالات

دعا وزير الداخلية اللبناني إلى اجتماع أمني طارئ صباح اليوم السبت، لمناقشة تداعيات الاعتداء الذي استهدف قوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل"، وذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية في البلاد، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في بيان عاجل.

ووصف الوزير الاعتداء على القوات الدولية بأنه "جريمة"، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين وضمان سلامة بعثة "يونيفيل" التي تعمل في جنوب لبنان بموجب قرارات الأمم المتحدة.

ويأتي الاجتماع وسط تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية، حيث تتكرر الحوادث الأمنية التي تستهدف القوات الدولية، مما يثير قلقًا دوليًا بشأن استقرار الأوضاع في المنطقة.

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لبنان يستنفر أمنيًا لبنان يعقد اجتماعًا أمنيًا عاجلًا استهداف قوات حفظ السلام الدولية
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