المستشار الألماني يصف خطاب نائب ترامب في ميونخ بـ"المزعج"

(د ب أ)

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن انزعاجه عقب خطاب ألقاه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الجمعة، وجه فيه فانس انتقادات حادة للقادة الأوروبيين، معتبرا أنهم ليسوا ديمقراطيين بما يكفي.

قال شولتس، لمحطة دويتشلاندفونك الإذاعية: "ما قيل هنا مزعج، ولا يمكن ببساطة تجاهله أو التقليل من شأنه".

ووجه فانس هجوما مفاجئا وحادا على السياسيين الأوروبيين في خطاب تجنب فيه التركيز على التهديدات الجيوسياسية، مطالبا بمزيد من الانفتاح على الشعبويين اليمينيين، وداعيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة.

وكان الرئيس الأمريكي قد حذر مؤسسة الحكم الأوروبية من مغبة تجاهل إرادة الناخبين عبر إبقاء الأحزاب الشعبوية خارج السلطة، داعيا إلى إنهاء ما وصفه بــ "جدران الحماية" السياسية.

لكن شولتس، الذي يعد من أبرز المؤيدين لـ "الجدار العازل" الذي اتفقت عليه الأحزاب الألمانية الرئيسية لمنع التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، رفض تصريحات فانس بشكل قاطع، قائلا: "نحن بحاجة إلى جدار عازل."

وقال المستشار شولتس، إنه يجب أن يكون الأمر واضحا تماما بأنه في ألمانيا لا يوجد تعاون مع الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل حزب البديل من أجل ألمانيا.

وشدد شولتس، على أن ألمانيا دولة ديموقراطية نشأت من رحم معارضة النازية والفاشية.

وأعرب المستشار الألماني أيضا عن قلقه بشأن مستقبل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، داعيا إلى بذل كل الجهود لضمان استمرار أداء التحالف الدفاعي لمهمته.

لكنه قال إن الأمر بات واضحا تماما الآن أنه لن يكون مهمة سهلة.