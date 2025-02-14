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يصطاد ويأكل الموز.. المقاومة تنشر مشاهد لأسير إسرائيلي يتنزه على شاطئ غزة

11:32 م الجمعة 14 فبراير 2025

مشاهد لأسير إسرائيلي يتنزه على شاطئ غزة

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وكالات

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد للأسير الإسرائيلي الروسي لديها ألكسندر تروفانوف، خلال إحدى الجولات على شاطئ بحر قطاع غزة، قبل الإفراج عنه غدا الصفقة ضمن المرحلة السادسة لصفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

وأظهرت المشاهد التي بثتها سرايا القدس الجمعة، ألكسندر تروفانوف وهو يتمشى على شاطئ غزة ويبتسم، كما وثق الفيديو الأسير الإسرائيلي وهو يأكل الموز ويصطاد السمك ويكتب على ورقة بيضاء بالعبرية، ويرمي حجرا في البحر.

هذا وأعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" أنهما ستفرجان يوم غد السبت عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى.

وقالت "سرايا القدس" في بيان أنه "سيتم الإفراج يوم غد السبت، عن الأسير الصهيوني ألكسندر تروفانوف، في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إلى أنه سيتم الفراج أيضا عن الأسيرين ساغي ديكل حن ويائير هورن.

وصرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق لوكالة "تاس" الروسية، بأنه سيتم الإفراج عن المواطن الروسي الإسرائيلي ألكسندر تروفانوف احتراما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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ألكسندر تروفانوف شاطئ غزة أسير إسرائيلي
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