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احتجاجات وأعمال شغب في لبنان بعد منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت

10:58 م الجمعة 14 فبراير 2025

مطار بيروت

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وكالات
شهدت العاصمة اللبنانية، اليوم الجمعة، موجة احتجاجات وأعمال شغب واسعة نفذها مناصرو "حزب الله" عقب منع هبوط طائرة إيرانية في مطار بيروت الدولي.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المحتجين أغلقوا طرقًا رئيسية، منها طريق المطار وطريق الشويفات، مستخدمين الإطارات المشتعلة والأتربة والصخور.


كما قام المحتجون بتحطيم وإحراق سيارات متوجهة إلى المطار، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن موكبًا يعود لنائب رئيس قوات "اليونيفيل" تعرض للحرق، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد القوات الدولية، الأمر الذي دفع الجيش اللبناني للمطالبة بتسليم المتورطين فورًا.
وحذر مصدر أمني لبناني من أن الوضع في محيط مطار بيروت قد يخرج عن السيطرة، بينما دعت الأمم المتحدة موظفيها إلى تجنب استخدام طريق المطار عقب الاعتداء على موكب "اليونيفيل".
وأوضحت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان أن "بالتنسيق مع جهاز أمن المطار، تم اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية الإضافية التي تتماشى مع المعايير الدولية"، مشيرة إلى أنه تم "إعادة جدولة توقيت بعض الرحلات، بما في ذلك الرحلات القادمة من إيران حتى 18 فبراير 2025".
وتأتي هذه التطورات وسط تقارير تفيد بأن "فيلق القدس" الإيراني و"حزب الله" استغلا مطار بيروت في الأسابيع الأخيرة لنقل أموال مخصصة لتسليح الحزب عبر رحلات مدنية.

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