ترامب يهدد من جديد: سأتخذ موقفًا متشددًا بشأن غزة غدًا السبت

القاهرة - مصراوي

صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتخذ "موقفًا صارمًا للغاية" بشأن غزة إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين لدى حركة حماس بحلول يوم السبت. ومع ذلك، أوضح أن القرار النهائي بشأن ما سيحدث في هذه الحالة يعود إلى إسرائيل.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بعد توقيعه على أوامر تنفيذية: "لا أعرف ماذا سيحدث في الساعة 12... لو كان الأمر متروكًا لي، كنت سأتخذ موقفًا صارمًا للغاية. لا أستطيع أن أخبركم بما ستفعله إسرائيل".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زعم ترامب أن "الجحيم سوف ينشب" إذا لم تُطلق حماس جميع الأسرى المتبقين بحلول الموعد النهائي ظهر يوم السبت.

وفي المقابل، أعلنت حركة حماس أنها تخطط لإطلاق سراح ثلاثة أسرى يوم غد السبت، بموجب شروط الاتفاق مع إسرائيل، رغم تهديدها في البداية بتأخير العملية بسبب ما وصفته بـ"انتهاكات إسرائيل المزعومة لوقف إطلاق النار".