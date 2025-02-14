ترامب يعلن قرارات جديدة بشأن الطاقة والتجارة ويهدد برد قوي على "بريكس"

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه عن إجراءات جديدة تشمل مجالات الطاقة والتجارة والسياسة الدولية.

وقال ترامب إنه يعمل على إقامة أنبوب جديد لخفض أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن سلطات نيويورك عرقلت المشروع سابقًا، كما أوضح أنه سمح باستخدام 625 مليون هكتار من الأراضي التي منع الرئيس جو بايدن استغلالها.

وأضاف ترامب أنه وقع أمرًا تنفيذيًا بحرمان المؤسسات التعليمية التي تشترط تلقيح الطلاب ضد كورونا من التمويل الفيدرالي، كما وقع أمرًا تنفيذيًا بإنشاء مجلس لتعزيز الهيمنة الأمريكية في مجال الطاقة، موضحًا أن وزيري الداخلية والطاقة سيتوليان قيادته.

وفيما يتعلق بالسياسة الدولية، أكد ترامب أن جهود مجموعة بريكس لتقويض الدولار ستقابل برسوم جمركية، مشددًا على أن فكرة تقويض الدولار ميتة الآن.

واعتبر أن الأوروبيين يفقدون حرية التعبير، وأعلن أنه سيتخذ موقفًا متشددًا بشأن غزة خلال الساعات المقبلة لكنه غير متأكد من كيفية تصرف إسرائيل.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال ترامب إنه سيبدأ في فرض رسوم جمركية على قطاع السيارات في أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن أوروبا تواجه أزمة هجرة كبرى مصحوبة بارتفاع معدلات الجريمة.

وكشف الرئيس الأمريكي عن اجتماع مرتقب مع رئيس الوزراء البريطاني خلال الأسابيع القليلة المقبلة.