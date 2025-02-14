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الاتحاد الأوروبي: خطاب نائب ترامب يوحي بأن أمريكا تحاول إثارة عراك معنا

09:31 م الجمعة 14 فبراير 2025

كايا كالاس

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وكالات

انتقدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خطاب نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، معتبرة أنه يوحي بأن واشنطن تحاول افتعال مواجهة مع أوروبا.

وقالت كالاس، اليوم الجمعة، خلال جلسة بالمؤتمر: "عند الاستماع إلى هذا الخطاب، يبدو وكأن الولايات المتحدة تسعى لافتعال قتال معنا، ونحن لا نريد أي صراع مع أصدقائنا".

وأشارت إلى أن التركيز يجب أن ينصب على التهديدات الكبرى، مثل العدوان الروسي على أوكرانيا، مؤكدة أهمية الحفاظ على وحدة الصف بين الحلفاء في مواجهة التحديات العالمية.

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كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي نائب الرئيس الأمريكي مؤتمر ميونيخ للأمن
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