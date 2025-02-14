الأردن: خطة مصرية مدعومة عربيًا لإعمار غزة دون تهجير سكانها

وكالات

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفض بلاده القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددًا على أن هذا موقف أردني ثابت أكده العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار الصفدي إلى أن هناك خطة مصرية مدعومة عربيًا تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، مؤكدًا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل في المنطقة.