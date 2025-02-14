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مفوض أونروا: غزة على حافة الانهيار والبنية التحتية مدمرة بالكامل

08:18 م الجمعة 14 فبراير 2025

فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا

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وكالات
أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن الوكالة تمكنت من تفادي انتشار المجاعة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن السكان يعانون من نقص حاد في جميع الاحتياجات الأساسية.
وأوضح لازاريني أن البنية التحتية الحيوية في القطاع دُمرت بالكامل، وأن حجم الاحتياجات يفوق بكثير قدرة الوكالة على تلبيتها بالإمكانات الحالية.
وأضاف أن "الأونروا على شفا الانهيار، وإذا انهارت، فستكون هناك أرض خصبة للتطرف"، مؤكدًا ضرورة إطلاق عملية سياسية حقيقية تحافظ على الوكالة كأحد الأصول المهمة.
وأشار إلى أن الوكالة تعرضت لهجوم مباشر وكأنها أحد أهداف الحرب، مؤكدًا أنه لا يوجد بديل عن "أونروا"، ويجب أن تكون جزءًا من أي حل مستقبلي.

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