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وزير خارجية الفاتيكان ينتقد خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة

07:43 م الجمعة 14 فبراير 2025

الكاردينال بييترو بارولين أمين سر الفاتيكان

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وكالات

وجّه وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، انتقادًا حادًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والاستيلاء عليه، مؤكدًا أن على الفلسطينيين البقاء في أرضهم وعدم ترحيلهم.

وخلال فعالية في روما، شدد بارولين على أن "كل من وُلِد وعاش في غزة يجب أن يبقى على أرضه"، مجددًا موقف الفاتيكان الداعي إلى حل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع.

ويعد هذا ثاني انتقاد رسمي من مسؤول كاثوليكي بارز لسياسات ترامب خلال أسبوع، حيث سبق أن وجّه البابا فرانسيس انتقادًا شديدًا للرئيس الأمريكي، مؤكدًا في رسالة مفتوحة أن "ما يُبنى على القوة وليس على مبدأ المساواة في الكرامة، ستكون عواقبه وخيمة".

وتزامنت هذه التصريحات مع تصاعد الغضب في العالم العربي والقلق الأوروبي إزاء اقتراح ترامب بتوطين الفلسطينيين خارج غزة، في إطار خطة لتحويل القطاع إلى منتجع ساحلي تحت السيطرة الأمريكية.

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