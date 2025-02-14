الفاتيكان: البابا فرانسيس يدخل المستشفى في روما بسبب مشاكل في التنفس

وكالات

أعلنت دولة الفاتيكان، اليوم الجمعة، دخول البابا فرانسيس مستشفى في العاصمة الإيطالية روما، بعد إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية ومشاكل في التنفس، وسط توقعات ببقائه تحت المراقبة الطبية لعدة أيام.

وذكرت وكالة "آنسا" الإيطالية أن البابا (88 عامًا) كان قد واجه صعوبة في التحدث خلال لقاء الأربعاء الماضي، ما دفعه إلى طلب أحد القساوسة لقراءة بيانه نيابة عنه.

وأشار بيان رسمي للفاتيكان إلى أن البابا فرانسيس كان معزولًا في مقر إقامته خلال الأيام الماضية بسبب التهاب الشعب الهوائية، بينما أكدت مصادر مقربة من موكبه أن بقاؤه في المستشفى قد يستمر حتى خمسة أيام.

يُذكر أن البابا فرانسيس عانى في ديسمبر الماضي من نزلة برد شديدة منعته من الظهور العلني خلال صلاة التبشير الملائكي، حيث ألقاها حينها عبر الإنترنت من مقر إقامته بالفاتيكان.