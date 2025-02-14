يبدأ من إسرائيل.. ترامب يعلن عن ممر تجاري جديد يضم 4 دول

وكالات

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، شدد خلاله على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والدفاعي بين البلدين، إلى جانب التوسع في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

وكشف ترامب عن اتفاق لإطلاق ممر تجاري جديد يمتد من الهند إلى إسرائيل ثم إلى إيطاليا وصولًا إلى الولايات المتحدة، واصفًا المشروع بأنه "تطور كبير" سيشهد استثمارات ضخمة.

وفي إطار التعاون الدفاعي، أعلن ترامب عن زيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية للهند اعتبارًا من هذا العام، كما أكد التوصل إلى اتفاق مهم في قطاع الطاقة دون الكشف عن تفاصيله.

وأكد الرئيس الأمريكي أن العلاقات الاقتصادية بين واشنطن ونيودلهي ستشهد مزيدًا من التطوير، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة في التبادل التجاري، حيث كانت الهند تفرض رسومًا مرتفعة على الواردات الأمريكية، لكن بلاده تعمل وفق مبدأ "المعاملة بالمثل".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهندي التزام بلاده بتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على مضاعفة حجم التجارة الثنائية إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

كما أعلن مودي عن خطط لإنشاء ممرات اقتصادية جديدة وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب العابر للحدود، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية لتعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية.

يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى توسيع تحالفاتها الاقتصادية والعسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.