المجموعة العربية بالأمم المتحدة ترفض مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

وكالات

أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الجمعة، رفضها لمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.

وقالت المجموعة في بيانها اليوم: "نريد رؤية ريفييرا فلسطينية في قطاع غزة"، في رد على اقتراح ترامب بفرض السيطرة الأمريكية على غزة وتحويله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط".

من جانبه، شدد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، على أن محاولات التهجير الجماعي ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا التزام الفلسطينيين بإعادة بناء قطاع غزة.

وطالب منصور المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق غزة بكل بنوده، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان حماية الفلسطينيين ووقف الانتهاكات بحقهم.