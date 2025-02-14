600 شخصية برتغالية تندد بمخططات ترامب تهجير سكان غزة

وكالات

وقع نحو 600 من كبار الشخصيات البرتغالية عريضة "من أجل فلسطين" تطالب حكومتهم والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بأخذ موقف واضح يرفض دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني والدعوة لتمكينه من حقه في تقرير المصير، وفق وكالة الأنباء الصحفية (وفا).

وأدانت العريضة -التي وقعها سياسيون وأكاديميون وعسكريون ونخبة من الصحفيين- التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تستولي واشنطن على قطاع غزة وتهجير سكانه.