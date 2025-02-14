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نائب ترامب يهدد بوتين بالحرب إذا رفض السلام مع أوكرانيا

06:12 م الجمعة 14 فبراير 2025

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس

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وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس تأكيده أن واشنطن ستفرض عقوبات وربما تلجأ إلى عمل عسكري في حال رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق سلام يضمن استقلال أوكرانيا.

وأضاف فانس أن إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا لا يزال خيارًا مطروحًا إذا لم تتفاوض موسكو بحسن نية.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن لقاء مرتقب مع بوتين في المملكة العربية السعودية، بهدف مناقشة سبل إنهاء الحرب.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تصريحات ترامب التي تحدث فيها عن "الثمن" الذي يجب أن تدفعه أوكرانيا لصالح الولايات المتحدة.

وصرح ترامب بأنه من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كامل أراضيها، كما استبعد عمليًا انضمام كييف إلى حلف الناتو، مشددًا على أن أولوية أوكرانيا يجب أن تكون البحث عن السلام، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يتعهد بزيارة كييف.

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