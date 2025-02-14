وزير الخارجية يلتقي برئيسة الدورة المُقبلة للجمعية العامة للأمم المُتحدة

وكالات

التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالسيدة "هيلجا شميدت" رئيسة الدورة المُقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، وذلك على هامش المشاركة في مُؤتمر ميونخ للأمن.

ورحب عبد العاطي بترشيح "شميدت" لمنصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة رقم (٨٠)، مؤكداً على الاهتمام الذي توليه مصر لمنظمة الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف.

وأشار وزير الخارجية إلى ترحيب مصر بمبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة لعقد "قمة المستقبل" في سبتمبر ٢٠٢٤ في محاولة لإصلاح المنظومة مُتعددة الأطراف، مؤكداً على أهمية احترام كافة الدول للقانون الدولي وتجنب المعايير المزدوجة.

وأضاف بأن مصر تتفق مع طرح السكرتير العام بشأن ضرورة إصلاح هيكل النظام المالي العالمي وجعله أكثر عدالةً وإنصافاً لصالح الدول النامية، منوهاً إلى مبادرات الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ من أجل إيجاد حلول مبتكرة لتوسيع آليات نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، وتخفيف وطأة الديون الواقعة عليها.

من ناحية أخري، تناول الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي موقف مصر إزاء تطورات القضية الفلسطينية، متناولا جهود الوساطة المصرية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وأهمية إعادة الإعمار بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وتناول اللقاء تطورات المشهد السياسي في ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى أمن واستقرار القرن الإفريقي.