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المكتب الحكومي بغزة: لم تدخل معدات ثقيلة أو منازل مؤقتة حتى الآن

05:51 م الجمعة 14 فبراير 2025

معبر رفح

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وكالات

أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة عدم دخول أي منازل مؤقتة أو كرافانات أو معدات أو آليات ثقيلة من الموجودة بالجانب المصري من معبر رفح.

وأعرب عن أمله بدخول الكرافانات والمعدات والآليات الثقيلة خلال الساعات القادمة، وأفاد بأنه يتابع سلوك الاحتلال كما يضع الوسطاء في صورة خروقه يوميا وينتظر التزام إسرائيل بتعهداتها.

وشدد المكتب على أن الواقع الإنساني والمعيشي الكارثي في قطاع غزة لا يحتمل المماطلة والتسويف.

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