المكتب الحكومي بغزة: لم تدخل معدات ثقيلة أو منازل مؤقتة حتى الآن
05:51 م الجمعة 14 فبراير 2025
وكالات
أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة عدم دخول أي منازل مؤقتة أو كرافانات أو معدات أو آليات ثقيلة من الموجودة بالجانب المصري من معبر رفح.
وأعرب عن أمله بدخول الكرافانات والمعدات والآليات الثقيلة خلال الساعات القادمة، وأفاد بأنه يتابع سلوك الاحتلال كما يضع الوسطاء في صورة خروقه يوميا وينتظر التزام إسرائيل بتعهداتها.
وشدد المكتب على أن الواقع الإنساني والمعيشي الكارثي في قطاع غزة لا يحتمل المماطلة والتسويف.
فيديو قد يعجبك: