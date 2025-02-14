بن غفير: الاكتفاء بالإفراج عن 3 أسرى ضعف

وكالات

اعترض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير على إفراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن 3 أسرى فقط غدا السبت.

وقال للحكومة الإسرائيلية إن "الاكتفاء بالإفراج عن 3 أسرى فقط غدا بدلا من الجميع هو ضعف"، وذلك بعد مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، السبت، قبل انتهاء الأزمة التي مر بها الاتفاق أمس الخميس.

كان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعلن أن المقاومة قررت الإفراج يوم غد السبت عن 3 أسرى إسرائيليين.

وذكر أبو عبيدة أن الأسرى الذين سيفرج عنهم هم: ساشا ألكسندر تروبانوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن.