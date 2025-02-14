عبدالعاطي يؤكد لرئيس المجلس الأوروبى عزم مصر تقديم تصور شامل لإعادة الإعمار في غزة

القاهرة- (مصراوي)

التقى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم الجمعة مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكر بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أن عبد العاطي تطرق خلال اللقاء إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض جهود مصر وحرصها على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذه بالكامل بمراحله الثلاث، وأكد على اعتزام مصر تقديم تصور شامل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فى غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأشاد عبد العاطى بالتطورات التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ صدور الإعلان المشترك لترفيع العلاقات للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والأهمية التي توليها مصر للتنفيذ الكامل لكافة محاور الشراكة الاستراتيجية.

ورحب وزير الخارجية المصري بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، مشيراً إلى التطلع لدعم رئيس المجلس الأوروبي لسرعة اعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليار يورو.

من جانبه ثمن رئيس المجلس الأوروبي الدور المحورى لمصر فى إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكداً على أن مصر تعد شريكاً هاماً للاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى ، أطلع عبد العاطي رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال لقائهما على الجهود المصرية الحثيثة مع كل من قطر والولايات المتحدة والتي أدت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد على الاهتمام الذى توليه مصر للنفاذ السريع والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع.

كما استعرض ما تقوم به مصر من جهود لتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع والتي وصلت إلى ما يعادل 70% من إجمالي المساعدات المقدمة إلى غزة، مؤكدا على إصرار مصر مواصلة دعمها رغم الاستهداف المتكرر للعاملين من المنظمات الإنسانية.

كما اطلع عبدالعاطي رئيسة اللجنة على جهود مصر فى تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان، مشيراً إلى استقبال مصر لأعداد غفيرة من الأشقاء السودانيين وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم بجانب ملايين السودانيين الآخرين المقيمين بالفعل في مصر.

كما استعرض الوضع الإنساني في سوريا، مشيراً إلى إرسال طائرة محملة بــ 15 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية مقدمة من الهلال الأحمر المصري إلي نظيره السوري، متناولا محددات الموقف المصرى من التطورات في سوريا وأهمية صياغة عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سورية دون إقصاء أي طرف.