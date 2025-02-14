زيلينسكي: مستعد للانخراط في مبادرة سلام أطلقها ترامب

كييف- (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد للانخراط في مبادرة سلام أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشار إلى استعداده لإجراء محادثات سلام مع روسيا.

جاءت تصريحات زيلينسكي، قبل اجتماعه في مؤتمر ميونخ للأمن مع نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، فيما استعد مفاوضون أمريكيون وأوروبيون وأوكرانيون لإجراء محادثات بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال زيلينسكي للصحفيين اليوم الجمعة في العاصمة البافارية "إننا مستعدون لمحادثات مع أمريكا والحلفاء وبعد أن نتفق على موقف، سنتحدث مع الروس".

ويبحث الزعماء المجتمعون في ميونخ تفاصيل حول الطريقة التي ستدير بها إدارة ترامب المفاوضات مع بوتين.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد محادثات هاتفية منفصلة أجراها أول أمس الأربعاء ترامب معه والرئيس بوتين حول سبل إنهاء الحرب بين موسكو وكييف.