وزير الدفاع الأمريكي: بولندا "حليف نموذجي" لنا في أوروبا

وارسو- (أ ش أ)

أشاد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، بالجيش البولندي، مؤكدا أن بولندا تعد "الحليف النموذجي" لبلاده في أوروبا.

وقال هيجسيث - خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البولندية (وارسو) اليوم /الجمعة/ ونقله راديو بولندا - "نحن نرى بولندا كحليف نموذجي، ونحن على استعداد للاستثمار ليس فقط في دفاعها، ولكن في دفاعنا المشترك والدفاع عن القارة الأوروبية".

وعقد هيجسيث محادثات مع نظيره البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومشاريع الدفاع المشتركة وجهود الردع الجارية على طول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وأكدت وزارة الدفاع البولندية أن بولندا تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وهى من بين الدول الأولى التي زارها وزير الدفاع الأمريكي بعد توليه مهام منصبه.