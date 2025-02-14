تعطل طائرة وزير الخارجية الأمريكي خلال توجهه لألمانيا

وكالات

اضطرت طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي كانت تقل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش، إلى العودة إلى واشنطن في وقت متأخر من مساء الخميس في أعقاب حدوث خلل ميكانيكي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس: "هذا المساء، أثناء الرحلة من واشنطن إلى ميونخ، تعرضت الطائرة التي كان يسافر على متنها الوزير روبيو لخلل ميكانيكي".

وأضافت: "لقد عادت الطائرة وهي في طريقها إلى قاعدة أندروز المشتركة، ويعتزم الوزير مواصلة سفره إلى ألمانيا والشرق الأوسط على طائرة أخرى".

وبينما يعتزم روبيو استئناف رحلته على متن طائرة أخرى، فإنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان التأخير سيمنعه من حضور اجتماع مزمع صباح اليوم الجمعة مع نائب الرئيس جيه دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ميونخ.