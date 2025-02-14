أبو عبيدة يعلن الإفراج غدا عن 3 أسرى إسرائيليين



وكالات

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس": قررنا الإفراج غدا عن الأسرى الصهاينة ساشا الكسندر تروبنوف وساغي ديكل حن ويائير هورن.



كما قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: سنفرج غدا عن الأسير ألكسندر توربانوف في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل مع إسرائيل.

وفيما سبق أكد القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، على أهمية البدء الفوري في محادثات المرحلة الثانية، مشددًا على أن دور الوسطاء يتمثل في تذليل العقبات أمام الاتفاق.



وأوضح النونو أن الجانب الإنساني مرتبط بشكل مباشر بقضية الأسرى ووقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الحركة معنية بالتوصل إلى اتفاق يضمن وقف القتال مع التزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته دون انتقاص.