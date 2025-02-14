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إطلاق نار في شمالي إسرائيل وعملية طعن في مستوطنة بالضفة (فيديو)

01:12 م الجمعة 14 فبراير 2025

الشرطة الإسرائيلية

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وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة أطلقت النار على شخص يشتبه بأنه "يحمل جسما مشبوها على جسده" عند مدخل مدينة طمرة بشمال إسرائيل، مشيرة إلى أن ثمة خشية أن يكون المشتبه يحمل حزاما ناسفا وهو أمر غير مسبوق منذ سنوات طويلة.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن قواتها اشتبهت بشخص يحمل جسما مشبوها على جسده في مدينة طمرة، وقالت إنها دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المدينة في أعقاب الاشتباه وعملت على اعتقال الشخص المشبوه.

وبحسب القناة 13، فإن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) انخرط في التحقيق فيما إذا جرى إجهاض عملية تفجيرية.

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إطلاق نار طعن إسرائيل حزام ناسف الشرطة الإسرائيلية
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