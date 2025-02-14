الكرملين يطالب بتوضيح أمريكي حول تصريحات فانس بشأن الضغط على روسيا



وكالات

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين": نأمل في توضيحات من واشنطن بشأن تصريح نائب الرئيس جيه دي فانس عن إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: إننا نتوقع توضيحات من الولايات المتحدة بشأن تصريحات نائب الرئيس عن أدوات الضغط العسكرية على روسيا.

وأكد أنه لا صحة لادعاءات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بقصف روسيا لمحطة تشيرنوبيل والقوات الروسية لا يمكنها القيام بذلك، وهناك أشخاص داخل نظام كييف يدفعون باتجاه تعطيل التسوية السلمية.

وفيما سبق هدد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس روسيا بفرض مزيد من العقوبات عليها واحتمال اتخاذ إجراء عسكري أمريكي ضدها ما لم يوافق الكرملين على اتفاق سلام دائم في أوكرانيا، في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الجمعة.

وقال فانس للصحيفة: "هناك أدوات تأثير اقتصادية، وهناك أدوات تأثير عسكرية بالطبع" يمكن للولايات المتحدة استخدامها ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتم نشر المقابلة قبيل خطاب من المقرر أن يدلي به فانس في مؤتمر ميونخ للأمن، وهو تجمع رفيع المستوى لقادة العالم وخبراء السياسة الخارجية تبدأ فعالياته اليوم الجمعة في ألمانيا.

وذكر فانس: "هناك عدد ما من الصياغات والترتيبات، لكننا نهتم بشدة بحصول أوكرانيا على استقلال سيادي".

وأضاف أنه رغم ذلك، ما زال من المبكر للغاية تحديد مساحة الأراضي الأوكرانية التي ستبقى تحت سيطرة روسيا أو ما الضمانات الأمنية التي يمكن أن تمنحها الولايات المتحدة والحلفاء الآخرون بحلف شمال الأطلسي (ناتو) لكييف.