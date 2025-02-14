فانس يهدد روسيا إذا لم توافق على إبرام اتفاق مع أوكرانيا

ميونخ- (د ب أ)

هدد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس روسيا بفرض مزيد من العقوبات عليها واحتمال اتخاذ إجراء عسكري أمريكي ضدها ما لم يوافق الكرملين على اتفاق سلام دائم في أوكرانيا، في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الجمعة.

وقال فانس للصحيفة: "هناك أدوات تأثير اقتصادية، وهناك أدوات تأثير عسكرية بالطبع" يمكن للولايات المتحدة استخدامها ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتم نشر المقابلة قبيل خطاب من المقرر أن يدلي به فانس في مؤتمر ميونخ للأمن، وهو تجمع رفيع المستوى لقادة العالم وخبراء السياسة الخارجية تبدأ فعالياته اليوم الجمعة في ألمانيا.

وذكر فانس: "هناك عدد ما من الصياغات والترتيبات، لكننا نهتم بشدة بحصول أوكرانيا على استقلال سيادي".

وأضاف أنه رغم ذلك، ما زال من المبكر للغاية تحديد مساحة الأراضي الأوكرانية التي ستبقى تحت سيطرة روسيا أو ما الضمانات الأمنية التي يمكن أن تمنحها الولايات المتحدة والحلفاء الآخرون بحلف شمال الأطلسي (ناتو) لكييف.