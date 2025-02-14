إعلان

الرئيس الألماني يعرب عن صدمته بشأن هجوم دهس في ميونخ

12:24 م الجمعة 14 فبراير 2025

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ميونخ- (د ب أ)

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن صدمته عقب هجوم دهس في ميونخ.

وقال شتاينماير على هامش فعالية صامتة في مسرح الجريمة: "وحشية هذا العمل صدمتنا وأذهلتنا!"، معربا عن مواساته لجميع الضحايا وأسرهم.

وأضاف شتاينماير: "الجاني تسبب في إصابة 30 شخصا، بينهم أطفال، وبعضهم في حالة خطيرة... لقد اندفع بسيارته في مظاهرة، على الأرجح لإصابة أو قتل الناس دون تمييز"، متحدثا عن عمل عنيف مروع، وقال: "تم القبض على الجاني وسيتم تقديمه للعدالة وفقا للقانون".

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيُجرى احتجاز المشتبه به في الحبس الاحتياطي أو سيُجرى إيداعه منشأة للأمراض النفسية. ومن المنتظر مثوله أمام قاضي التحقيق في وقت لاحق اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير هجوم دهس ميونخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

باقٍ 14 يومًا.. موعد استطلاع هلال رمضان 2025