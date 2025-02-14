أمريكا ترحل 119 مهاجرا من دول مختلفة إلى بنما

بنما سيتي- (أ ب)

استقبلت بنما أول رحلة من الولايات المتحدة تحمل مهاجرين تم ترحيلهم من دول أخرى، في إطار تنفيذ إدارة ترامب للعرض الذي قدمته بنما بأن تكون نقطة توقف للمهاجرين الذين تم طردهم، حسبما ذكر رئيس بنما يوم الخميس.

وقال الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: وصلت يوم أمس رحلة تابعة لسلاح الجو الأمريكي على متنها 119 شخصا من جنسيات مختلفة من جميع أنحاء العالم". وأضاف أن من بين المهاجرين كان هناك أفراد من الصين وأوزبكستان وباكستان وأفغانستان.

وأشار الرئيس إلى أن هذه هي الرحلة الأولى من ضمن ثلاث رحلات مخطط لها، ومن المتوقع أن يصل مجموع ركابها إلى حوالي 360 شخصا. وقال: "إنها ليست عملية ضخمة".

ومن المتوقع أن يجري نقل المهاجرين إلى مأوى في منطقة دارين في بنما قبل إعادتهم إلى بلدانهم، حسبما ذكر مولينو.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع مولينو في بنما الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن زيارة روبيو كانت تركز على مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستعادة السيطرة على قناة بنما، إلا أن مولينو ناقش أيضًا جهود بنما لتقليل الهجرة عبر فاصل دارين، وعرض أن تعمل بنما كجسر لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم.

وانخفضت الهجرة عبر فاصل دارين الذي يربط بين بنما وكولومبيا بنسبة 90% في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.