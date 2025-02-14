مقتل 9 أشخاص إثر انفجار قنبلة على جانب طريق في سيارة تحمل عمال تعدين بباكستان

كويتا (باكستان)- (أ ب)

لقي تسعة أشخاص، على الأقل، حتفهم وأصيب آخرون إثر انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في سيارة تحمل عمال تعدين في منطقة بجنوب غرب باكستان تموج بالاضطرابات.

وصرح المسؤول الحكومي والي كاكر إن الهجوم وقع في منطقة هارناي بإقليم بالوشستان، مضيفا أن الشرطة نقلت القتلى والمصابين إلى المستشفى، وأن التحقيقات جارية.

وذكرت السلطات الباكستانية أن معظم الضحايا من وادي سوات بشمال غرب البلاد، ومن مناطق أخرى.

وأدان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي والسلطات الإقليمية الهجوم في بيانات منفصلة، مع إصدار أوامر للشرطة والسلطات المحلية بتعقب أثر مدبري الهجوم الذي أودى بحياة عمال أبرياء.

ورغم أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، يرجح أن تحوم الشكوك حول جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية التي تنسب إليها الحكومة المسؤولية عن هجمات سابقة استهدفت عمالا في مناطق أخرى من البلاد.