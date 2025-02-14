الحكومة الإسرائيلية تتجاهل مراسم أداء اليمين للرئيس الجديد للمحكمة العليا

تل أبيب- (د ب أ)

تجاهل أعضاء الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس مراسم أداء يتسحاق عميت اليمين كرئيس للمحكمة العليا، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وامتنع وزير العدل ياريف ليفين عن حضور الحفل، في حين غاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست أمير أوحانا، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مشيرة إلى عدم حضور أي عضو في الحكومة للحدث.

وانتقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الحكومة بشدة بسبب مقاطعة المراسم، وفقا لما أفادته الصحيفة.

وقال هرتسوج:"في بلد ديمقراطي، حيث يعتبر احترام المؤسسات الحكومية من المبادئ الأساسية، لا يوجد مكان لمقاطعة فرع من الحكومة من قبل فرع آخر".

وأضاف:"بالطبع، لا مكان لتقويض شرعية رئيس المحكمة العليا الذي تم انتخابه لمنصبه وفقا للقانون وتعليمات القانون".

وفي نهاية يناير، عينت لجنة انتخابية قضائية عميت رئيسا جديدا للمحكمة العليا، وذلك ضد رغبة الحكومة.

ثم أعلن ليفين أنه لا يريد العمل مع عميت. وتواجه البلاد الآن أزمة مؤسسية محتملة لأن وزير العدل والمحكمة العليا يجب أن يتعاونوا معا في تعيين المناصب الهامة.