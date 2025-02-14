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مهندس خطة الجنرالات: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في حرب غزة

10:35 ص الجمعة 14 فبراير 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

نقلت صحيفة معاريف عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق الجنرال جيورا آيلاند قوله إن "إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في حرب غزة".

وأضاف آيلاند -مهندس خطة الجنرالات لتهجير شمال غزة- أن هزيمة إسرائيل بحرب غزة يمكن قياسها من خلال معرفة من حقق أهدافه وأي جانب فرض إرادته على الآخر.

وأردف قائلا "بالنظر إلى اتفاق غزة فإن إسرائيل فتحت معبر رفح وانسحبت من نتساريم وآلاف الفلسطينيين عادوا إلى الشمال".

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جيورا آيلاند حرب غزة إسرائيل شمال غزة
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