الاحتلال الإسرائيلي يخرق مجددا اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
10:33 ص الجمعة 14 فبراير 2025
وكالات
كشفت تقارير إعلامية أن الطيران الإسرائيلي شن أمس الخميس غارتين على منطقتين في جنوب لبنان، في خرقين جديدين لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.
وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن "غارة جوية بين بلدتي دير سريان ويحمر الشقيف في قضاء النبطية وعلى دفعتين".
وأضافت الوكالة أن "الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي ياطر وزبقين في قضاء مدينة صور".
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