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الاحتلال الإسرائيلي يخرق مجددا اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

10:33 ص الجمعة 14 فبراير 2025

طائرة حربية إسرائيلية

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وكالات

كشفت تقارير إعلامية أن الطيران الإسرائيلي شن أمس الخميس غارتين على منطقتين في جنوب لبنان، في خرقين جديدين لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن "غارة جوية بين بلدتي دير سريان ويحمر الشقيف في قضاء النبطية وعلى دفعتين".

وأضافت الوكالة أن "الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي ياطر وزبقين في قضاء مدينة صور".

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