قاض أمريكي يأمر إدارة ترامب بوقف مؤقت لتجميد المساعدات إلى الخارج

واشنطن- (أ ب)

أمر قاض اتحادي أمريكي أمس الخميس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف مؤقت لتجميد التمويل على المساعدات الأمريكية في الخارج.

وأصدر القاضي أمير علي الأمر أمس الخميس في دعوى قضائية رفعتها شركات تتلقى تمويلا من الولايات المتحدة لبرامجها في الخارج.

وفي أمره، أشار القاضي إلى أن إدارة ترامب زعمت أنها اضطرت لإيقاف التمويل لآلاف من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الخارج لإجراء مراجعة شاملة لكل برنامج وما إذا كان ينبغي إلغاؤه.

غير أن مسؤولي الإدارة "لم يقدموا أي تفسير لسبب تعليق شامل لجميع المعونات الأجنبية التي خصصها الكونجرس والتي أثارت موجة صدمة وأدت إلى إلغاء" عقود مع آلاف من المجموعات غير الربحية والشركات وغيرها كمقدمة عقلانية لمراجعة البرامج"، طبقا لما قاله القاضي.

وأضاف القاضي أن محامين من الإدارة لم يقدموا "سببا منطقيا لتجاهل.. عدد لا يحصى من الشركات الصغيرة والكبيرة التي سيتعين عليها وقف البرامج أو وقف أعمالها تماما".

ويمنع الحكم أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب من تنفيذ أوامر وقف العمل التي أرسلتها إدارة ترامب إلى الشركات والمنظمات التي تنفذ أوامر المعونات الأجنبية.