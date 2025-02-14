اكتشاف مقابر جماعية لمهاجرين جنوبي شرق ليبيا

وكالات:

أعلنت السلطات الأمنية الليبية العثور على 11 جثة إضافية لمهاجرين في مقبرة جماعية جنوبي شرق البلاد، لترتفع حصيلة الجثث المستخرجة إلى 39، وذلك بعد اكتشاف 28 جثة أخرى في شمال منطقة الكُفرة، وفق ما أفاد به مسؤول أمني لوكالة "رويترز".

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، الإثنين، أن الجثث المكتشفة في مقبرتين جماعيتين تحمل آثار طلقات نارية.

وتقع بلدة الكُفرة، المركز الرئيسي في المنطقة، على بُعد نحو 1,700 كيلومتر جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقال محمد فاضل، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الصحراوية، إن عمليات البحث لا تزال مستمرة، متوقعًا العثور على مزيد من المقابر. وأكد أن الجثث تم ترقيمها وأخذ عينات منها لإجراء اختبارات الحمض النووي، بحضور ممثلين عن النيابة العامة وقسم التحقيقات الجنائية.

وأظهرت صور حصلت عليها "رويترز" خيامًا أقامتها فرق الإنقاذ في الصحراء، مع علامات بيضاء على الأرض تحدد مواقع القبور.

وتحولت ليبيا، بعد الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في انتفاضة مدعومة من "الناتو" عام 2011، إلى محطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من النزاعات والفقر نحو أوروبا عبر طرق خطرة تمتد عبر الصحراء الكبرى والبحر المتوسط.

وفي 6 فبراير، انتشلت مديرية أمن الواحات في شرق ليبيا 19 جثة من مقبرة جماعية في منطقة جِخَارَّة، فيما عثرت فرق الهلال الأحمر الليبي على 10 جثث لمهاجرين قبالة ميناء ديلة بمدينة الزاوية، بعد غرق قاربهم.