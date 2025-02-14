الخارجية الأمريكية: نأمل أن تمتلك الدول العربية خطة أفضل من تهجير الفلسطينيين خارج غزة

القاهرة- مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الخطة الوحيدة المتاحة أمام الولايات المتحدة الأمريكية هي نقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات الخميس: "إذا كانت لدى الدول العربية خطة أفضل من نقل الفلسطينيين خارج غزة فهذا أمر رائع".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي: "نأمل أن تكون لدى البلدان العربية خطة أفضل من نقل الفلسطينيين خارج غزة، ومن الجيد استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "سيتعين علينا في نهاية المطاف أن نعرف ماذا سيحدث في غزة، وسننظر في الخطة التي ستقدمها البلدان العربية بخصوص غزة ونرى ما هو محتواها".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي: "سنمنح البلدان العربية فرصة لتقديم خطة حول غزة وأعتقد أنهم يعملون بحسن نية، لكن أي خطة تسمح لحماس بالبقاء في السلطة ستعيدنا إلى ما كانت عليه الأمور".