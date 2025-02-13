جيش الاحتلال: هاجمنا مواقع عسكرية تابعة لحزب الله

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن سلاح الجو شنّ غارات على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وزعم أن المواقع المستهدفة تضم وسائل قتالية ومنصات إطلاق صواريخ تشكل تهديدًا للجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن الأنشطة في هذه المواقع تمثل "انتهاكًا صارخًا" للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية لإزالة أي تهديد محتمل.

وأكد جيش الاحتلال تصميمه على الحفاظ على التفاهمات القائمة، لمنع إعادة تموضع حزب الله وإعادة تأهيل بنيته العسكرية في المنطقة.