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ترامب: أريد إجراء محادثات لنزع السلاح النووي مع روسيا والصين

11:38 م الخميس 13 فبراير 2025

ترامب

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(أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه يريد استئناف محادثات الحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين، وإنه يأمل في نهاية المطاف أن تتمكن الدول الثلاث من الاتفاق على خفض ميزانياتها الدفاعية الضخمة إلى النصف.

وفي حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، أعرب ترامب عن أسفه لانفاق مئات المليارات من الدولارات على إعادة بناء الردع النووي للبلاد، وقال إنه يأمل في الحصول على التزامات من خصمي الولايات المتحدة بخفض إنفاقهما.

وأوضح ترامب قائلا: "لا يوجد سبب يجعلنا نصنع أسلحة نووية جديدة، فنحن نملك بالفعل الكثير منها. ويمكننا تدمير العالم 50 مرة، و100 مرة. وها نحن نصنع أسلحة نووية جديدة، وهم يفعلون الشيء ذاته."

وأضاف ترامب "نحن جميعا ننفق الكثير من الأموال التي يمكن أن نوجهها لأمور أخرى أكثر انتاجية، على أمل أن تكون أكثر فائدة".

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