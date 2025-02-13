إعلان

إعلام عبري: وزير دفاع الاحتلال يصدق على خطط هجومية في حال فشل الصفقة

10:51 م الخميس 13 فبراير 2025

وزير الدفاع يسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت القناة 14 الإسرائيلية إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس صدق على خطط هجومية كبيرة في حال فشل الصفقة رسميا.

كانت ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن اجتماع القيادة الجنوبية سيعقد السبت المقبل لبحث إمكانية قبول استعادة الأسرى أو العودة إلى القتال في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يوجد اتفاق حالي مع حركة حماس بشأن قضية الأسرى، ولكن هناك استعدادات لإعلان ذلك بشكل رسمي في حال تم التوصل لاتفاق.

وأوضحت الهيئة أن القرار الآن بيد نتنياهو، حيث سيحدد ما إذا كان سيستمر في وقف إطلاق النار أم سيقرر العودة إلى القتال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يسرائيل كاتس صفقة غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حماس وزير دفاع الاحتلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحزمة الاجتماعية والمعاشات والإيجار القديم.. ننشر أبرز تصريحات مدبولي في المؤتمر الصحفي
اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بسفينة تجارية في البحر المتوسط